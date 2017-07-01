Türk ordusunun olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. İstanbul Beşiktaş Meydanında bu hafta mücadelenin 39'uncu nöbeti tutuldu.

Ne yağmur, ne kar ne de aşırı sıcaklar engelleyebildi onları. Tam 39 hafta boyunca nöbet tuttular.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor..



İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbetlerde 39 hafta geride kaldı.



Bu haftaki nöbetin gündeminde askeri arazilerin satışa çıkarılması ve askerlerin yaşadığı gıda zehirlenmeleri vardı.



CHP'nin İstanbul yürüyüşü de gündeme geldi. Eylemin öncülerinden Hıdır Hokka, neden yürüyüşe katılmadıklarını açıkladı..



Hokka, yürüyüşe katılan komutanları da uyardı.



Askeri okul nöbetinin önümüzdeki hafta yapılacak programı da açıklandı. Cumartesi günü her zaman olduğu gibi yine Beşiktaş'ta toplanılacak.



Pazar günüyse Beşiktaş meydanından kaldırılacak otobüsle Bursa'da kapatılan Işıklar Askeri lisesi ziyaret edilecek..



HABER: MESUT TÖRÜN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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