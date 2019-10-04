Bugün tarihi çağlardan beri ortak yaşam alanını kullandığımız hayvan dostlarımızın günü olarak kutlanıyor. Onlar konuşup anlatamasa da istedikleri belli, biraz şevkat biraz ilgi.

Karşılık beklemiyorlar, sadece seviyorlar, onlar da sizden aynı şevkati bekliyor. Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü...Bugün onların günü. Onlar bizim en sadık dostlarımız. Peki biz onlar aistedikleriniz verebiliyor muyuz? Bizden istedikleri biraz sevgi biraz şevkat.Yurt genelinde 4 Ekim'e özel organizasyonlar düzenlendi. Hasdal Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'ndaki köpeklere mama bağışı yapıldı.Onların daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için yapmamız gereken aslında çok kolay.Dostlarımızın yaşam alanları da oldukça sınırlı...Kısırlaştırma da en çok tartışılan konulardan biri...Kış kapıda, onları zor günler bekliyor olabilir. İşte bu yüzden evlerinizin önüne bir kap su bir kap yemek bırakmayı unutmayın.4 Ekim nedeniyle hayvan barınaklarında yoğunluk yaşandı. Hataylı çocuklar da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ile Kedi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Ankara’da da hayvan haklarını savunan örgütler farkındalık çağrısı yaptı.Çok sayıda öğrenci Çankaya’da Mühye Barınağı’ndaki hayvanları görmeye geldi. Çocuklar ellerindeki mamalarla barınaktaki hayvanları besledi.Her yıl 4 Ekim hayvanların günü olarak kutlanıyor. Dünyayı paylaştığımız dostlarımızın günü kutlu olsun.