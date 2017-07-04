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4 iş adamına PKK'ya destekten tutuklama kararı

Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 4 iş adamı tutuklandı

4 iş adamına PKK'ya destekten tutuklama kararı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle 4 iş adamının tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya destek sağladıkları gerekçesiyle iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı. 

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iş adamları Mehmet Çelik, Celalettin Birtane, Nihat Salmış ve Fırat Bal, "terör örgütü PKK'ya finans sağlamak" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #terörle mücadele #iş adamı #diyarbakır
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