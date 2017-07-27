PKK'ya yönelik süren operasyonlar Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde açıkladı. Şırnak, Diyarbakır ve Irak'ın Kuzeyi'nde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Şırnak Beytüşşebap'ta operasyonlar kararlılıkla sürüyor. 1 PKK'lı ölü 1 terörist sağ ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ise 1 örgüt üyesi yol kontrölü sırasında yakalandı.
Irak'ın Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinden sınır karakollarına saldırmak isteyen teröristler top atışlarıyla vuruldu. 1 PKK'lı öldürüldü.
PKK'lılar tuzakladığı patlayıcılar arazi aramalarından tespit ediliyor. Hakkari, Bingöl ve Muş'ta 8 bomba imha edildi.
Arazi aramasının yapıldığı Bingöl'de 44 Zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, bin 323 Biksi makineli tüfek fişeği ve 4 el bombası ele geçirildi.
ulusal.com.tr
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