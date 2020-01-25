42 kişi enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 44 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye 3.699 arama kurtarma personeli, 17 arama kurtarma köpeği ve 554 araç sevk edilmiştir. Şimdiye kadar sağ kurtarılan kişi sayısı 42'ye yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.