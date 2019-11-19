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44 ilde büyük FETÖ operasyonu! 82'si muvazzaf 133 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

GÜNDEM 19.11.2019, 08:13
44 ilde büyük FETÖ operasyonu! 82'si muvazzaf 133 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSKFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi. 

44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Kaynak: AA
#fetö #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #Fetullahçı Terör Örgütü #izmir
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