"Ordumuzun bu okullara ihtiyaç var" dediler, askeri okulların yeniden açılmasını istediler.
"Askeri okullar yeniden açılsın" sloganıyla sürdürülen nöbet mücadelesi 44.haftayı geride bıraktı.
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbete çok sayıda emekli komutan ve yurttaşlar katıldı.
Nöbette hep bir ağızdan Harbiye Marşı da okundu.
HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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