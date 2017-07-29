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44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
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44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan 44'üncü nöbette, ordunun askeri okullara ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"Ordumuzun bu okullara ihtiyaç var" dediler, askeri okulların yeniden açılmasını istediler.

"Askeri okullar yeniden açılsın" sloganıyla sürdürülen nöbet mücadelesi 44.haftayı geride bıraktı.
 
İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbete çok sayıda emekli komutan ve yurttaşlar katıldı.

Nöbette hep bir ağızdan Harbiye Marşı da okundu.

HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
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