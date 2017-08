TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftadır yürütülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadrosunda 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içerisinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği, Suriye'nin kuzeyinde de Fırat Kalkanı Harekatı ile de ülkesine göç edenlerin geri dönüşüne destek verdiği kaydedildi. Bilgilendirmede, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 27 Temmuz 3 Ağustos arasındaki süreçte bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl ve Muş'u teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği vurgulandı.



Şırnak, Hakkari, Van, Bingöl ve Muş'ta yürütülen operasyonlarda aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan 'Dijyar' kod adlı Behtin Bilan ile mavi kategoride bulunan terör örgütü MKP mensubu 'Şahin' kod adlı Yılmaz Kes'in de aralarında olduğu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:



"İcra edilen operasyonlarda 18 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 27 adet silah ve 1 TAS füzesi ile 20 kilo tahrip kalıbı (TNT), 286 kilo amonyum nitrat, 274 adet roketatar mühimmatı, 303 adet roketatar sevk fişeği, 148 adet el bombası, 51 adet mayın, 119 adet fünye, 1 adet top mermisi, 6 bin 346’sı Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere 13 bin 520 adet hafif silah mühimmatı, 387 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 59 adet tüp, 5 adet el dürbünü, 2 adet telsiz, 90 adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçirilmiştir. 38 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 41 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."



MİNİBÜS HELİKOPTERLE VURULDU



Bilgilendirmede, Şırnak'ın Beytüşşebab İlçesi'nin Germe Tepe bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen ve bombalı saldırılarda kullanılacağı istihbaratı alınan 1 minibüsün Atak helikopteri ile vurularak imha edildiği belirtildi. Bölücü terör örgütünün finansal kaynağına yönelik çalışmalarda ise 13 kilo uyuşturucu ile 71 bin 305 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği ve sınırı kaçak geçmeye çalışan 5 bin 179 kişinin yakalandığı kaydedildi.



'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR'



2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı bir haftalık süreçte teröristle mücadeleye devam edileceği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:



"Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak/Beytüşşebap–Faraşin Bölgesi, Hakkari/Yüksekova, Van/Gürpınar, Bingöl/Solhan ve Muş/Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgüt yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı ve örgütün dağılmasına yönelik önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5 bin179 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."



Açıklamada Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen harekat ile de ülkesine dönen sivillerin desteklendiği, terör örgütü PKK/PYD unsurlarının ise doğu ve batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği ifade edildi.



'ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME BAŞLADI'



Terör örgütünde son dönemde yürütülen operasyonlar ile çözülme başladığını ve sözde lider kadrosundaki isimlerin teslim olduğu vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şunlar kaydedildi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da örgütten kurtulma isteğiyle teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Özellikle teslim olan ve etkisiz hale getirilen teröristler içerisinde örgütün sözde lider kadrolarında yer alan, gri ve mavi kodla aranan kişilerin olması örgütteki çözülmenin boyutlarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla, kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir.