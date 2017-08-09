486 sanıklı Akıncı Üssü davasının 7'nci celsesi başladı. Duruşmada şu sıralarda, darbe bildirisini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a imzalatmak isteyenlerden eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusu yapılıyor. Harmancık, "Neden derdest edilmedin" sorusuna "Denizci olduğum için beni etkisiz eleman gördüler" yanıtını verdi.

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da karargah olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki yaşanan olaylara ilişkin açılan davanın 7'nci celsesi başladı.



Duruşma, darbe bildirisini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a imzalatmaya çalışanlardan eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuyla sürüyor.



Hakkındaki FETÖ'cü olduğu ve darbe yaptığı iddiaları reddeden sanık Harmancık, "Bana Gülen'in adamıdır diyenler referans göstermelidir" dedi.



Harmancık, Akıncı Üssü koridorlarda rahatça gezerken neden derdest edilmediği sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. Sanık, "Çünkü orada olmamı beklemiyorlardı, bana dair bir plan yapmamışlardı ya da beni denizci olduğumdan etkisiz eleman olarak gördüler, kaale bile almadılar" ifadesini kullandı.



İstanbul'a uçmak için Akıncılara gittiğini iddia eden Ömer Faruk Harmancık, Orgeneral Hulusi Akar'ın da hava üssünde zorla tutulmadığını öne sürdü. Harmancık, "Etrafında kendini tehdit eden silahlı kişiler yoktu. Ben Genelkurmay Başkanının zorla tutulduğunu görmedim" iddiasında bulundu.



Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Harmancık darbecilerin, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında bulunuyor. Ayrıca darbecilerin sözde atama listesinde 2 rütbe birden alarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak yer alıyor.





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