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5 canlı bomba yakalandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 5 canlı bombanın yakalandığı bildirildi.

5 canlı bomba yakalandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 5 canlı bombanın yakalandığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

​Suriye’den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen beş eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır.
 
Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir.
 
Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların “parça tesirli el bomba fünyeli” olduğu anlaşılmıştır.
 
Yakalanan üçü Suriye, ikisi Türk uyruklu beş kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #canlı bomba #türkiye
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