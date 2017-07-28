İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan Adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı. 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ege Denizi, 7 kişiye daha mezar oldu.



Avrupa hayaliyle yola çıkan mültecilerin botu, İzmir açıklarında battı. 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.



Sahil güvenlik ekipleri Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığı ihbarını aldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.



Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cesedine ulaşıldı. 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.



Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirtti.



Kayıp olan bir göçmenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



ulusal.com.tr