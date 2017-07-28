Ege Denizi, 7 kişiye daha mezar oldu.
Avrupa hayaliyle yola çıkan mültecilerin botu, İzmir açıklarında battı. 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Sahil güvenlik ekipleri Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığı ihbarını aldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cesedine ulaşıldı. 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.
Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirtti.
Kayıp olan bir göçmenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
ulusal.com.tr
İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan Adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı. 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ege Denizi, 7 kişiye daha mezar oldu.
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