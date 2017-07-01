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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Nevşehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan polislerin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar Abdurrahman S, Adem G, Ahmet K, Ayhan K, Emin A, Durmuş Ali B, Harun B, Hayri Y, Mustafa D, Mustafa K, Murat Ç, Murat Ş, Selahaddin D, Seyfettin P. ile Vahap Ş'nin Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #pdy #gözaltı
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