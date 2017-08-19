Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul, Muğla, Kastamonu ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Şoreş A, Mesut G, Abdulhadi O, Ferhat A, Halil D. ve Yılmaz D. ile Yalova'da askerlik yapan Süleyman D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.