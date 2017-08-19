Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Mardin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul, Muğla, Kastamonu ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Şoreş A, Mesut G, Abdulhadi O, Ferhat A, Halil D. ve Yılmaz D. ile Yalova'da askerlik yapan Süleyman D. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.