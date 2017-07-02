Ankara, Muğla, Denizli, Çankırı ve Osmaniye'de kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının aşırı sıcaklar nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ankara, Muğla, Denizli, Çankırı ve Osmaniye'de kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.



Ankara

Ankara Valiliği'nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir"



Osmaniye

Osmaniye Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre Osmaniye'de hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.



Muğla

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla’daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak” denildi.



Denizli

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarın izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.





Çankırı

​Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çankırı'da sıcaklığın yarın 34 derece olacağı tahmin ediliyor.