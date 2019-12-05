5 PKK'lı öldürüldü

Bölücü terör örgütüne yönelilk yurt dışındaki operasyonlar devam ediyor.

Bu kez hedefte Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin kampları vardı. Yapılan hava destekli operasyonda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonları da devam ediyor.

Arazi aramalarında 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar da imha edildi.

ulusal.com.tr