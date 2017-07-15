Darbe kalkışmasının 1'inci yılında FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında general, vali, emniyet görevlisi, hâkim ve savcıların da olduğu 50 binden fazla FETÖ mensubu tutuklandı. OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla binlerce örgüt üyesi de devlet kurumlarından ihraç edildi.

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından örgütün kripto haberleşme programı ByLock'un deşifre edilmesi FETÖ üyelerine yönelik operasyonların daha da genişlemesini sağladı.



Darbe karşıtı askerler, emniyet güçleri, Türk milleti ve siyasi liderlerin yek vucüd olmasıyla püskürtülen darbenin yıldönümünde ABD gladyosu FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.



Geride kalan bir yılda OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı. Örgütün üst düzey isimleri dahil onbinlerce kişi tutuklanıp cezaevine konuldu. Sınav sorulanın çalınması dahil çeşitli hilelerle devlet kurumlarına sızan üyeleri de açığa alındı.



Gelinen süreçte bu güne kadar 169 bin 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 24'ü vali, 73'ü vali yardımcısı, 116'sı kaymakam, 8 bin 815'i emniyet mensubu, 169'u general, 7 bin 98'i albay ve daha alt rütbeli asker olmak üzere toplam 50 bin 510 FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine konuldu.



TUTUKLANAN FETÖ'CÜLER



24 vali

73 vali yardımcısı

116 kaymakam

8 bin 815 emniyet mensubu

169 General,

7 bin 98 Albay ve alt rütbeli asker

31 bin 784 diğer zanlılar



Asker, polis, vali, vali yardımcısı ve kaymakamlarında aralarında olduğu 48 bin 439 kişi hakkında Adli Kontrol kararı verildi. 43 bin 404 kişi de savcılık ve emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.



152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı 9 kaymakam, 7 bin 266 diğer şüpheli olmak üzere 8 bin 87 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.



Darbe kalkışmasının ardından örgütün yargıdaki yapılanmasına da ağır darbe indirildi. 2 bin 280 hâkim ve savcı, 105 Yargıtay üyesi, 41 Danıştay üyesi, 3 HSYK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi dahil 2 bin 431 kişi tutuklandı.



TUTUKLANAN FETÖ'CÜLER



2 bin 280 hâkim ve savcı

105 Yargıtay üyesi

41 Danıştay üyesi

3 HSYK üyesi

2 Anayasa Mahkemesi üyesi



Haklarında yasal işlem başlatılan 4 bin 469 FETÖ'cü yargı üyesinden bin 216'sı için adli kontrol kararı verildi. 88 kişi savcılık, 409 kişi de emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Adli ve idari yargıda 234, Danıştay'da 5, Yargıtay'da 26 kişi olmak üzere 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 6 hâkim ve savcının gözaltı süresi ise devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, bir yıllık sürede kara, deniz ve hava kuvvetlerinden 7 bin 655 personel ihraç edildi.



İhraç edilenlerden 150’si general ve amiral, 4 bin 287’si subay statüsünde. 786 kişi hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünde ise 9 binden fazla polis ihraç edildi.



Çıkarılan KHK'larla AFAD'dan Diyanet'e devlet kurumlarına yuvalanan binlerce örgüt üyesi memuriyetten uzaklaştırıldı, örgüte ait vakıf, dernek ve medya kuruluşları da kapatıldı. Soruşturmalarda örgütle bağlantısı olmadığı anlaşılan isimler de görevlerine iade edildi.



ulusal.com.tr