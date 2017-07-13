TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda geçen yıl ekim ayında dokunmasına başlanan, 18 milyon 816 bin 480 düğüm atılarak tamamlanan 52,27 metrekarelik kırmızı zeminli yayla çiçeği desenli halı tamamlandı.

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda 15 kişinin 18 milyon 816 bin 480 düğüm atarak 9 ayda tamamladığı 52,27 metrekarelik kırmızı zeminli yayla çiçeği desenli halı tezgahtan indirildi.Fabrikada düzenlenen törende TBMM Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız ve beraberindeki dokuyucular, yaklaşık 9 ayda tamamlanan 52,27 metrekarelik yayla çiçeği desenli halıyı tarihi tezgahtan bağlantı iplerini keserek indirdi.Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 170 yıllık fabrikanın Osmanlı sarayının ihtiyacının karşılanması için kurulduğunu söyledi.Fabrikanın yerli tekstil sanayisinin geliştirilmesine de katkı sağladığına değinen Yıldız, fabrikanın, 21 yıldan beri de TBMM bünyesinde yaşatılmaya devam ettiğini kaydetti.Yasin Yıldız, 21 yıldır yapının fabrika ve müze olarak kullanıldığını dile getirerek, "Burada üretimimiz de tarihi tezgahlarda devam ediyor. Bu fonksiyonun kurumsal tarihimiz açısından en büyük örneğini vermek nasip oldu. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda şu anda Milli Saraylar bünyesindeki 10 saray, köşk ve kasrın ihtiyaçlarına yönelik çalışıyoruz. Saraylarımızın tefrişinde kullanılan halıları burada arkadaşlarımız üretebiliyor. Niye burada üretiyoruz? Çünkü orijinali de burada üretilmişti. Bugün de ihtiyaç duyulan yerlere yenileri burada üretiliyor." şeklinde konuştu.İpli dokuma bölümünün de saraylardaki tarihi objelerdeki kumaşların yenilenmesine yönelik hizmet verdiğini anlatan Yıldız, bunun 165 yıllık tezgahlarda yapıldığını bildirdi.Yıldız, tamamlanan yayla çiçeği desenli halının 21 yıllık TBMM Milli Saraylar döneminde Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda dokunan en büyük tek parça halı olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halı 52 metrekaredir küsuratıyla birlikte. Yaklaşık 18 milyon 800 bin düğüm atılmıştır. Bu, büyük emektir. 15 halı ustası çoğunlukla 24 saat mesai üzerinden bunu yaptılar. Geçen yıl ekim ayında halının dokunmasına başlandı. Bu zamana kadar halıyı tamamladılar. Sanatsal açıdan bu halının hatasız olarak bitirilmesi büyük bir başarıdır. Halılarda metraj büyüdükçe hata payı artar ama arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir iş yaptılar. Hatasız şekilde bu halıyı bitirerek kurumumuza gerçekten önemli bir katkı yaptılar."Tarihi halıların tamirini de bünyelerinde yaptıklarını belirten Yıldız, bu fabrikanın 5 yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması geçirdiğini dile getirdi.Halı dokuyucusude 30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, ekip olarak özveriyle çalıştıklarını söyledi.Halının büyük olmasının gözlerini korkuttuğunu ifade eden Ekin, hatasız şekilde halının tamamlanmasından dolayı gururlu olduklarını kaydetti.