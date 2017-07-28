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55 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Herekol Dağı'nda sözde alan sorumlusu 1 PKK'lı silahıyla birlikte teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı da 1 haftada 55 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

55 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari kırsalında köşeye sıkışan PKK'lılar tek tek teslim oluyor. 

Operasyonların devam ettiği bölgede sözde Herekol alan sorumlusu 1 terörist silah ve techizatıyla Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu.

Daha öncede Herekol Dağı'nda örgütün keskin nişancısı "Semziyan" kod adlı teörist teslim olmuştu.

Türk savaş uçakları da Irak'ın Kuzeyi'ni yerle bir etti. Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinda saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahı olmak üzere toplam  24 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı da terör operasyonlarının haftalık bilançosunu açıkladı. Toplam 55 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Aralarında sözde Ağrı Doğubayazıt Eli Köyü sorumlusu PKK'lı Ahmet Acar ve Mazgirt sorumlusu Agir kod adlı teröristte bulunuyor.

Arazi aramalarında  21 silah, 20 kg TNT, 2 bin 773 kg amonyum nitrat,  54 el bombası, 35  tüp, 2 bin 989  hafif silah mühimmatı ve 2 gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde ise bombalı eylemlerde kullanılacağı istihbaratı üzerine ele geçirilen bir araç imha edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #teslim oldu #terörist #siirt
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