Su tankları ve bidonların içinde 6 ton kaçak içki ürettiler, ihbar üzerine yakayı ele verdiler.
İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi.
Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde su tankları ve bidonların içerisinde tam 6 ton metil ve etil alkol bulundu.
İçki üretiminde kullanılan makineye el konuldu. Operasyonda, bir kişi de gözaltına alındı.
ulusal.com.tr
İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi. Sahte içki ürettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Su tankları ve bidonların içinde 6 ton kaçak içki ürettiler, ihbar üzerine yakayı ele verdiler.