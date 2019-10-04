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6 ton kaçak içki geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi. Sahte içki ürettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

6 ton kaçak içki geçirildi

Su tankları ve bidonların içinde 6 ton kaçak içki ürettiler, ihbar üzerine yakayı ele verdiler.

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi. 

Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde su tankları ve bidonların içerisinde tam 6 ton metil ve etil alkol bulundu.

İçki üretiminde kullanılan makineye el konuldu. Operasyonda, bir kişi de gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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