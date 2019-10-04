İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi. Sahte içki ürettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Su tankları ve bidonların içinde 6 ton kaçak içki ürettiler, ihbar üzerine yakayı ele verdiler.



İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak içki geçirildi.



Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde su tankları ve bidonların içerisinde tam 6 ton metil ve etil alkol bulundu.



İçki üretiminde kullanılan makineye el konuldu. Operasyonda, bir kişi de gözaltına alındı.



ulusal.com.tr