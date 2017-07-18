Sabah saatlerinde 64 ilde FETÖ il yapılanmasına dönük operasyonu gerçekleştirildiği iddia edildi.
Star gazetesinin haberinde "Düzenlenen operasyonlarda finans kasa, imam, ışık evleri sorumluları, serrehberler gaziemir eyalet küçükbölge imamı, mütevelli grupları olmak üzere ByLock hesap hareketleri, dernek ve himmet konularıyla ilgili 33 kişi gözaltına alındı." ifadeleri yer aldı.
GAZETE, HABERİ SİLDİ
Daha sonra gazetenin internet sitesinde, ilgili haberin yer almadığı görüldü.
Habere erişilmek istendiğinde hata sayfasıyla karşılaşılıyor.
ulusal.com.tr
Star gazetesi tarafından 64 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında onlarca kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Gazete daha sonra haberi internet sitesinden sildi.
Sabah saatlerinde 64 ilde FETÖ il yapılanmasına dönük operasyonu gerçekleştirildiği iddia edildi.
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