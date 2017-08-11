AYDIN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında birçok işadamı ve bürokrat ile 2 gazetecinin de bulunduğu 37'si tutuklu 64 sanığın yargılandığı 'çatı davasında' 14 kişi tahliye edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37'si tutuklu 64 sanık hakkında dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu'nda geçen 7 Ağustos'ta başlayan ilk duruşma bugün sona erdi. Duruşmada, örgüte üye olmak ve maddi destek sağlamakla suçlanan sanıklar ifade verdi.



Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar verdi. Delillerin toplanmış olması ve cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklardan iş insanları Abdülkerim Tikbaş, Adnan Akçay, Arif Kocagöz, Avni Kocagöz, Aysun Kocagöz, Haluk Ancın, İbrahim Hilmi Maraş, Mahir Kızılkaya, Mehmet Bağcı, Mehmet Yapar, Mustafa Ancın, Ömer Faruk Tabak, Recep Baltacı ve Salih Yılmaz'ı yurt dışına çıkış yasağı koyup, adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi.