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65 Bin konutta dönüşüm başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli 65 bin konut için hareket geçti. Türkiye genelinde yapılacak kentsel dönüşüm projelerinin adresleri belli oldu. En fazla konut 25 bin 38 ile İstanbul'da dönüştürülecek.

65 Bin konutta dönüşüm başlayacak

Türkiye genelinde riskli sayılan 65 bin konut için dönüşüm başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planını açıkladı. 

İstanbul'da 25 bin 38,  Ankara'da 5 bin, Adana'da 3 bin 900, Konya'da 2 bin 500 toplam 65 bin konut dönüşecek.

Dönüşüm çalışmalarında öncelikli il ve ilçeler yerel yönetimlerle yapılan çalışma sonrasında belirlendi.

Bakanlık, vatandaşların belirlenmemiş riskli binalarında bildirilmesini istedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Konut #çevre ve şehircilik bakanlığı
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