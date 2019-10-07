Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin yargı gündemine ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Yargıdaki FETÖ tartışmalarına değinen Feyzioğlu, "Adalet Bakanı bütün samimiyetiyle mücadelenin içerisinde" dedi. Af düzenlemesine yönelik çalışmalara katkı vermek istediklerini belirten Feyzioğlu, HSK'nın yapısına ilişkin de önemli uyarılar yaptı

Türk yargısının FETÖ ile mücadele ettiğini söyledi, Af düzenlemesi ve HSK'ya ilişkin önemli uyarılar yaptı.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



Türkiye'nin yargı gündemine ilişkin mesajlar verdi Feyzioğlu. Yargıda FETÖ'cü kadrolaşma iddiasına tepki veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü destekledi, Türkiye Barolar Birliği'nin de mücadelesini anlattı.



Yargı reformu çalışmalarını destekleyen Feyzioğlu, ikinci yargı paketi ile gelmesi beklenen infaz düzenlemesine de değindi, katkı sunabileceklerini söyledi.



Feyzioğlu yargı reformunun ardından Hakimler Savcılar Kurulu yapısının da gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik eleştirilere de yanıt verdi Feyzioğlu.



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