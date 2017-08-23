Milli Savunma Bakanlığı 7 general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurmuştu. Dilekçeleri kabul edilen generallerin akrabalarında ByLock çıktığı iddia edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 7 general ve amiral daha 18 Ağustos itibariyle emekliye sevkedildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 tümgeneral ile 4 tuğgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 2 tuğamiral emekli edildi.
Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre, emeklilik kararlarının, birinci derecede akraba ve yakınlarında ByLock çıkması üzerine FETÖ şüphesiyle alındığı öne sürüldü.
Erzincan'da 3. Ordu'nun Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak ile İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu emekli edilen isimler arasında.
Yine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde geçen yıl oluşturulan Lojistik Genel Müdürlüğü'nün komutanı Tuğgeneral Adem Haydar da emekli edildi. Tümgeneral Başak dışında emekli edilen 6 ismin tümü, 2016 YAŞ'ta terfi almışlardı.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliliğini isteyen 7 generalin yakın akrabalarından ByLock çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, ByLock gerekçesiyle emekli edilen generallerin biri tüm, 6'sı ise tuğamiral seviyesinde
Milli Savunma Bakanlığı 7 general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurmuştu. Dilekçeleri kabul edilen generallerin akrabalarında ByLock çıktığı iddia edildi.
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