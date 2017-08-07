BURSA'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7'si teğmen 13 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Devam eden operasyonlar sonucu askeri okul sınavlarına hazırlanan ve FETÖ/PDY terör örgütü tarafından TSK içine yerleştirildiği şeklinde bilgilere ulaşılan 2 teğmen, 3 ihraç teğmen ile 2'si astsubay olmak üzere 7 kişi tutuklandı. Bu kapsamda devam eden çalışmalarda Bursa merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 teğmen, 1 ihraç teğmen, 2 astsubay, 1 uzman jandarma, 1 hemşire, 1 ihraç harp akademisi öğrencisi toplam 13 kişi bugün Bursa adliyesine sevk edildi.



Soruşturma sonucu örgütün askeri okullara gönderileceklerle ilgili yılda bir kez il genelinde seviye tespit sınavı yaptığı ve bu sınavla askeri okullar ve polis kolejine gönderileceklerin belirlendiği ortaya çıktı. Sınavlar için il talebe imamının görevlendirildikleri ve bu imamların başarı sırası yüksek olan ve fiziki durumu iyi olan öğrencilerin tespit ettikleri, bu öğrencilerin kayıtlarının FETÖ'cü dershane tarafından yapılmadığı, ailelerinin ikna edilerek başka dershanelere gönderildiği ortaya çıkarıldı.



GİZLİLİĞE ÖNEM



Soruşturmada, öğrencilerin askeri okul sınavlarını kazandıktan sonra gizliliğe çok önem verilmeye başladığı, askeri okullara kayıt yaptırdıktan sonra sorumlu olan örgüt ağabeylerinin değiştiği, sohbet adı altında haftada bir yapılan örgütsel toplantıların 15 günde bir veya ayda 1 yapılmaya başlandığı belirlendi. Ayrıca askeri okula yerleştirilen öğrencilerin kendilerinden sorumlu olan mahrem imamlar ile cep telefonları ile irtibatı kestiği, mahrem imamlar tarafından öğrencilerden iki veya en fazla üç kişilik badi sistemi oluşturulduğu saptandı.



'ALKOL KULLANDIğINIZI SÖYLEYiN''



Bu şekilde toplantı yapan öğrencilerin kendilerini deşifre etmemeleri için alenen namaz kılmadığı, ima yoluyla namaz kılabilecekleri toplantı ağabeyleri tarafından anlatılan öğrencilerin abdestlerini seramik, toprak ve taşa el sürerek teyemmümle alabilecekleri, gerekirse alkol almalarını ve soran olursa alkol kullandıklarını ve kız arkadaşlarının olduğunu söylemeleri şeklinde aldıkları da belirlendi.



FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirilen öğrencilerin mezun olduktan sonra da görev yaptıkları yerlerde bu örgüt ile ilişkilerinin devam ettiği ve imamlar tarafından örgüt için istenen paraları verdikleri ortaya çıktı.