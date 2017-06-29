İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
Musul, IŞİD'den kurtarıldı
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #tsk #ırak
banner863
Önceki Haber
Namlular Afrin'e döndü! Türkiye, PYD'yi bölgeden temizlemeye hazırlanıyor
Sonraki Haber
Çavuşoğlu: Garantilerin kalkması söz konusu değil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.