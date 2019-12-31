70 milyonluk büyük ikramiye hazineye devredildi

2019 yılının 70 milyon TL'lik milli piyango ödülü bugün saat 17:00 itibariyle zaman aşımına uğradı. Geçen yıl 2018 gecesi çekilen sayılarda milli piyango biletinin, İstanbul'da satıldığı ortaya çıkmıştı fakat bileti bozdurmaya giden hiç kimse olmadı.

Bunun üzerine; biletimi kaybettim, piyangoyu kazanan benim, gibi birçok başvuru alan Milli Piyango İdaresi bileti bulamadığı için hiç kimseye para ödülü veremedi.



Bugün 80 milyon TL'lik ödül verecek olan MİP, 70 milyon TL'lik biletin zaman aşımına uğradığını internet sitesinden yaptığı zamanlayıcıyla duyurdu.



70 milyon TL'yi bugün de kimse almak için başvurmayınca devlet hazinesine aktarıldı.





ulusal.com.tr