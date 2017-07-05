739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
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739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PYD şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #göreve iade #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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