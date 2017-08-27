İddiaya göre İdil'den Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 8 aylık hamile bir kadına, kadın doğum doktoru olmadığı için gerekli müdahele yapılamadı. Durumu kötüleşen kadına Acil ve Genel Carrahi uzmanı müdahale etmek zorunda kaldı. Ancak 31 yaşındaki anne ve bebeği kurtarılamadı.

Çocuğunu kucağına alacağı günün hayalini kuruyordu. Ama olmadı. Hem kendi hem doğmamış evladını kaybetti.



Olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. İdil'de yaşayan 8 aylık hamile F.P rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ancak kadın doğum doktoru olmadığı için 05.30 sıralarında 112 acil servisiyle Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



İddiaya göre, hastanede kadın doğum doktoru olmadığı için gerekli müdahale edilemedi.



07.00 sıralarında F.P'nin durumu daha da kötüleşti. Acil ve Genel Cerrahi doktoru kadına sezeryan doğumu yaptırmak zorunda kaldı.



Ancak hem anne hem bebek kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayda ihmal olduğu düşünülüyor. İddiaya göre hastanede sadece 1 kadın doğum uzmanı bulunuyor. Doktor izne ayrıldığı zaman da yerine bakacak kimse olmuyor.



Bir başka ihmal iddiası da Cizre Devlet Hastanesi'nde kadın doğum doktorunun izinde olduğu bilinmesine rağmen F.P'nin bu hastaneye sevk edilmesi oldu.



Haber: Lale Delidağ​

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