8 göçmen hayatını kaybetti
Türkiye sularından geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 8 kaçak göçmen lastik botun batması sonucu hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşanan olayda kayıp olan 7 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
GÜNDEM 04.01.2020, 18:33
Muğla'da 15 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması ile 3'ü kadın 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti.
Fethiye açıklarında yaşanan olayda botun batma ihbarı alınması üzerine harekete geçildi.
Kaçak göçmenlerin bulunduğu bölgeye 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.
Arama timlerinin bölgeyi taranması sonucu battığı tespit edilen lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya taşındı.
Olayda 8 göçmen yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kayıp olduğu düşünülen 7 kaçak göçmeni arama kurtama faaliyetleri devam ediyor.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P