8 göçmen hayatını kaybetti

Muğla'da 15 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması ile 3'ü kadın 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Fethiye açıklarında yaşanan olayda botun batma ihbarı alınması üzerine harekete geçildi.

Kaçak göçmenlerin bulunduğu bölgeye 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Arama timlerinin bölgeyi taranması sonucu battığı tespit edilen lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya taşındı.

Olayda 8 göçmen yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kayıp olduğu düşünülen 7 kaçak göçmeni arama kurtama faaliyetleri devam ediyor.

ulusal.com.tr