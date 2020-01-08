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8 göçmen hayatını kaybetti

Türkiye sularından geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 8 kaçak göçmen lastik botun batması sonucu hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşanan olayda kayıp olan 7 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

GÜNDEM 04.01.2020, 18:33
8 göçmen hayatını kaybetti

Muğla'da 15 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması ile 3'ü kadın 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Fethiye açıklarında yaşanan olayda botun batma ihbarı alınması üzerine harekete geçildi.

Kaçak göçmenlerin bulunduğu bölgeye 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Arama timlerinin bölgeyi taranması sonucu battığı tespit edilen lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya taşındı.

Olayda 8 göçmen yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kayıp olduğu düşünülen 7 kaçak göçmeni arama kurtama faaliyetleri  devam ediyor.

ulusal.com.tr

#avrupa #muğla #fethiye
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