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81 ilde çocukların korunmasına yönelik denetim yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce 8 bin 183 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştiriliyor

81 ilde çocukların korunmasına yönelik denetim yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 8 bin 183 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ilde güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde çocukların korunmasına yönelik uygulamanın üçüncüsü yapılıyor.

Uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, TEM, trafik, KOM ve özel harekat birimlerinden 2 bin 318 ekipte görevli 8 bin 183 personel katılıyor.

Uygulama kapsamında lunapark, park, bahçe, internet ve oyun salonları ile çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, alkollü mekanlar, şans oyunu ve ganyan bayileri, kahvehanelerde denetimler gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un uygulamayı yakından takip ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet
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