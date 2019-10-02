"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Projesi kapsamında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi. "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla yapılan etkinlikler kapsamında yaya geçitlerinde nöbet tutuldu. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı yaya geçidi nöbeti yapıldı. Nöbetlerde amaç, trafikte yayaya öncelik vermek oldu.İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma işbirliğiyle yaya geçidi nöbeti etkinliği düzenlendi. Trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde sürücüler, vatandaşların geçmesini bekledi. 20 bin geçitte polis ve jandarmalar görev aldı.Saat 13 ila 15 arasındaki nöbetler, özellikle okul önlerinde tutuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da yapılan etkinliklere katıldı.Soylu, ilkokul öğrencileriyle birlikte alt geçidi kullandı. Sonra yaya geçidi karşısında nöbet tuttu.Soylu ,“Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projesi kapsamında yaya ölümlerinin azaldığını vurguladı.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde Ekim 2018’de değişiklik yapılmıştı. Soylu, bu değişiklikle beraber uyulması gereken kuralları anlattı.Kanun kapsamında yaya geçitlerinin önünde ve arkasında bulunan görseller de artırılacak.