85 dolandırıcıya operasyon

Kredi vaadiyle 900'den fazla emekliyi dolandırdılar, 5 milyon lira kazandılar.

İstanbul merkezli 13 ilde, 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Polis ekipleri, çok sayıda emeklinin, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen 85 şüpheliye, "Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" soruşturma başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda zanlının yakalandığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

ulusal.com.tr