85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı
85'inci İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı. Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçimde 102 oyla seçilen Sahak Maşalyan yeni Ermeni Patriği oldu. Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı'nda mehmetçiğe destek mesajı yayınlamıştı.
GÜNDEM 11.12.2019, 20:49
85'inci İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı.Yeni Patrik Episkopos Sahak Maşalyan oldu.
İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştı.
Seçim, 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.
Seçim sonunda, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.
Maşalyan, 119 oydan 102'sini alarak 85'inci İstanbul Ermeni Patrikliği'ne seçildi.
85'inci İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla karşılama duası düzenlendi.
Yeni Patrik Sahak Maşalyan, Barış Pınarı Harekatı'nda mehmetçiğe destek mesajı yayınlamıştı.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P