2017 yılının ilk 7 ayında Türkiye karasularında 9 bin 630 mülteci Yunan Adaları'na geçemeden durduruldu. Ege ve Akdeniz'deki kaçak geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ağustos ayının ilk haftasında ise 6 olaya müdahale etti; yarısı çocuk 236 mülteci kurtarıldı.

Avrupa hayalli ile yola çıkan mültecilerin yolculuklarındaki duraklardan biri Türkiye... Akdeniz ve Ege kıyıları Avrupa'ya geçiş için kullandıkları güzergâh.Güvenden uzak, ölümü göze alarak bazen lastik botlarla, bazende teknelerle yola çıkıyorlar. Yolculuklar kimi zaman ölümle kimi zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın müadahelesi ile son buluyor.2017 yılının ilk 7 ayında, 222 kaçak geçiş önlendi. 9 bin 630 mülteci yakalandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 27 bin 253'tü.Türk Sahil Güvenliği'nin denetimleri ve Avrupa'nın mülteci politikası kaçak geçişler için caydırıcı oldu. Balkanlardan Avrupa'ya giden sınır hatlarının jiletli tellerle kapatılması ile binlerce mülteci sınırlardaki mülteci kamplarında sıkıştı.Tüm bunlara rağmen hâlâ yola koyulan mülteciler var. 2017 Ağustos ayının ilk haftasında yoğunluk gözlemleniyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre 1 Ağustos ve 4 Ağustos tarihleri arasında 6 operasyon düzenlendi.4 Ağustos'ta Aydın'da 38, İzmir'de 13'ü çocuk 39 mülteci durduruldu. 3 Ağustos'ta yine İzmir'in Dikili açıklarında durdurulan lastik botta 16'sı çocuk 31 mülteci yakalandı. Mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerine uzun süre direndi.Sahil Güvenlik ekipleri botta kapasitesinin üzerinde mülteci bulunduğunu ve can yeleği olmadığına dikkat çekti.Bir operasyonda Çanakkale'deydi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Asos açıklarında hareketli bir lastik bot tespit edildi. 14'ü çocuk 37 mülteci durduruldu.1 ve 2 Ağustos tarihlerinde yine Aydın'da çoğunluğu Suriyeli 87 mülteci yakalanarak, geri kabul merkezine gönderildi.