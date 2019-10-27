95 üniversite topluluğundan ortak 10 Kasım açıklaması

Topluluklar adına açıklama yapan Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Göksu Nacar, “10 Kasım bir yas günü değil, bir mücadele günüdür. Bu 10 Kasım, her seneden daha fazla mücadele günüdür.” dedi.

“ Türkiye’nin bugün geçtiği ateşten günlerde Atatürk olmak Diyarkabır anneleri olmaktır, Mehmetçik olmaktır” diyen Ege ADT Başkanı Nacar, “Bir an olsun O’nun yolundan dönmeyeceğiz. Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız, Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.” sözleriyle vatansever gençliğin tavrını ortaya koydu.

Göksu Nacar, 95 üniversite topluluğunun 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12.00’de Anadolu Meydanı’nda buluşarak Anıtkabir’e yürüyeceğini söyleyerek tüm Türk milletini 10 Kasım’da Atamıza selam durmaya davet etti.

İşte Toplulukların yaptığı ortak açıklama:

Değerli Basın Mensupları,

Büyük Milletimiz,

Bizler, burada bulunan Atatürkçü Düşünce Toplulukları olarak bu açıklamayı Türkiye’nin bütün üniversitelerinden 95 üniversite topluluğu adına gerçekleştiriyoruz.

Vatanının birliğine ve bütünlüğüne duyulan sorumluluk Türk gençliğinin karakteridir. Bu karakter Genç Türklerden bu yana ülkemiz ne zaman ihtiyaç duysa içinde bulunduğumuz durumun imkân ve şeraitini düşünmeden mücadeleye atılmamızı sağlamıştır.

Türk gençliğinin bugünkü temsilcileri olarak bizler tarihte olduğu gibi bugünde görevimizin başındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ümidini bağladığı yerdeyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kendimizi tanıyoruz.

Barış Pınarı Harekatı’nda görevimizin başındayız. Terör örgütlerine ve onların efendilerine karşı verdiğimiz büyük mücadelede en öndeyiz. Kahraman Mehmetçiğiz, Türk polisiyiz. Fetullahçı Terör Örgütüne karşı ayaktayız. Geleceğimizi çalan, ülkemizi parçalamak isteyen, emeklerimizi yıllarca heba eden bu örgüte karşı mücadelede en öndeyiz.

Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın gücüyüz, yenilmez denilen emperyalizme meydan okuyoruz.

Sivas’ta Tıbbiyeli Hikmet’in kararlılığıyız, teslimiyete ve umutsuzluğa savaş açıyoruz.

Ankara’da Ömer Halisdemir’in cesaretiyiz, tek başımıza kalsak bile siperden fırlamaya hazırız.

10 KASIM YAS DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜDÜR!

Değerli yurttaşlar bu sene, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devrimci önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk’'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü.

Türk Gençliği olarak aziz hatırasının ve bıraktığı büyük mirasın sahibiyiz. Milletimizle omuz omuza onun yolunda yürüme kararlılığımızı bir kez daha bildiriyoruz. Çünkü Atatürk’ü anmak ve anlamak isteyenler yas tutup, diz dövemezler. Çünkü Atatürk mücadelenin, bağımsızlığın ve vatanseverliğin adıdır.



GENÇ MUSTAFA KEMALLER HAZIR

Bugün, ülkemizi dört bir yandan kuşatan emperyalist baskıya ve terör örgütlerine karşı görevimiz; Yeniden Mustafa Kemal Atatürk olmaktır! Atatürk gibi kararlı, Atatürk gibi sağlam durmaktır! Türk gençliği Atatürk’ten aldığı bayrağı ve emaneti yükseltme ve ilerletme göreviyle karşı karşıyadır. Genç Mustafa Kemaller olarak bizler hazırız ve milletimizin emrindeyiz. Türkiye’ye yönelik her türlü saldırıya karşı göğsümüzü siper etmekten çekinmeyeceğiz.

Her sene vurguladığımız gibi, 10 Kasım bir yas günü değil, bir mücadele günüdür.

Bu 10 Kasım, her seneden daha fazla mücadele günüdür.

Çünkü Türkiye bugün, O’nun en büyük mirası olan bağımsızlığı için savaşıyor.

Atamızın göz bebeği olan Mehmetçiğimiz, Türk istiklal ve Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa için Amerika’nın piyonu PKK-YPG terörünün üzerine kahramanca yürüyor.

Mustafa Kemal’in askerlerinin yönettiği Ordumuz, yedi düveli dize getiriyor.

Bu ateşten günlerde,

Atatürk’ün izinde olmak,

Diyarbakır’da evlatları için teröre karşı bayrak açan analarımızın yanında olmaktır.

Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorunu imha eden Mehmetçik olmaktır!



HEPİMİZ MEHMETÇİĞİZ, ATAMIZIN İZİNDEYİZ!

Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve Kulüpleri olarak,

Türkiye’nin dört bir yanından Diyarbakır’a, Analarımızın yanına gittik,

Türkiye’nin bütün illerinde cephede savaşan Mehmetçiğimize selam durduk,

Şimdi de 10 Kasım’da Atamızın huzurunda bir söz vereceğiz.

Bir an olsun O’nun yolundan dönmeyeceğiz.

Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız,

Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.

Türkiye’nin bütün üniversitelerinden 95 topluluk adına 10 Kasım’da Atamızı Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da hep birlikte anma kararımızı kamuoyuna açıklıyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanından kalkacak otobüslerle Ankara’ya gelecek olan binlerce Türk genciyle ve milletimizle birlikte 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12.00’de Anadolu Meydanı’nda buluşarak Atamızın huzuruna Anıtkabir’e yürüyeceğiz.

Üniversitelerdeki bütün topluluk ve kulüpleri, bütün arkadaşlarımızı, tüm Türk milletini 10 Kasım Pazar günü bizimle birlikte yürümeye ve Atamıza selam durmaya davet ediyoruz.

Hepimiz Mehmetçiğiz, Atamızın izindeyiz!

T.C ÜNİVERSİTE TOPLULUKLARI adına,

İ. Göksu Nacar

Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı

İmzacı Üniversite Toplulukları:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Minber Dergisi

Çukurova Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Amasya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Ankara Üniversitesi Adımlar Dergisi

Ankara Üniversitesi Yokuş Dergisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dergi 101

Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Dergisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kök Dergisi

ODTÜ Modelleme ve Similasyon Topluluğu

Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu

Bilkent Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Halkçı ve Bilimsel Sağlık Topluluğu

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu

Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu

Alanya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vazife Dergisi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Balıkesir Üniversitesi Mevzi Dergisi

Balıkesir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ADK

Uludağ Üniversitesi BÜT

Uludağ Üniversitesi Bilim ve Düşünce Top

Denizli Pamukkale Üniversitesi Bol Bol Vitamin

Denizli Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Denizli Pamukkale Üniversitesi Pusula Dergisi

Trakya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Trakya Üniversitesi Sınır Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir Artı Bir Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fikir Kulübü

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaşam ve Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ADK

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Anadolu Kültür ve Medeniyetleri Kulübü

Gaziantep Üniversitesi Durak Dergisi

Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Gaziantep Üniversitesi Düşünce ve Ütopya Topluluğu

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür ve Kitap Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Hürriyet Meydanı

İstanbul Üniversitesi Üç Sütun Dergisi

Marmara Üniversitesi Birinci Vazife Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi Ferda Dergisi

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Atatürkçü Düşünce Kulübü

Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İTÜ BUTAK

İstanbul Üniversitesi Çapa Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ADK

İstinye ÜniversitesiAtatürkçü Düşünce Kulübü

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüs ADK

İstanbul Üniversitesi Halkçı Hukuk Kulübü

İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu

İstanbul Üsküdar Üniversitesi ADK

İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ADK

İstanbul İstanbul Üniversitesi Mütalaa Dergisi

İstanbul İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Dergisi

İzmir Ege Üniversitesi Rota Dergisi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İstiklal Dergisi

İzmir Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

İzmir Ege Üniversitesi Temel Bilimler Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu

Karabük Karabük Üniversitesi Lokomotif Dergisi

Karabük Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hayalet Dergisi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Düşünce, Tartışma ve Araştırma Kulübü

Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Öğüt

Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Spartaküs

Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Kocaeli Kocaeli Üniversitesi İstasyon

Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü

Konya Selçuk Üniversitesi Kasaba

Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Konya Selçuk Üniversitesi Türk Tarihi ve Kültürü Kulübü

Konya Selçuk Üniversitesi Bilişim Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pano

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendishane Dergisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Süzgeç Dergisi

Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ADK

Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ADK

Sakarya Sakarya Üniversitesi Çevrimiçi Dergisi

Sakarya Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dergi 108

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Yalova Yalova Üniversitesi Çınar Dergisi