95 üniversite topluluğundan ortak 10 Kasım açıklaması
Türk gençliği 10 Kasım'da Atasının huzurunda olacak. "Hepimiz Mehmetçiğiz, Atamızın İzindeyiz" sloganı altında buluşan 64 üniversite topluluğu Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek. 10 Kasım Pazar günü saat 12'de Tandoğan Meydanından başlayacak yürüyüş herkesin katılımına açık yapılacak.
Topluluklar adına açıklama yapan Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Göksu Nacar, “10 Kasım bir yas günü değil, bir mücadele günüdür. Bu 10 Kasım, her seneden daha fazla mücadele günüdür.” dedi.
“Türkiye’nin bugün geçtiği ateşten günlerde Atatürk olmak Diyarkabır anneleri olmaktır, Mehmetçik olmaktır” diyen Ege ADT Başkanı Nacar, “Bir an olsun O’nun yolundan dönmeyeceğiz. Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız, Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.” sözleriyle vatansever gençliğin tavrını ortaya koydu.
Göksu Nacar, 95 üniversite topluluğunun 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12.00’de Anadolu Meydanı’nda buluşarak Anıtkabir’e yürüyeceğini söyleyerek tüm Türk milletini 10 Kasım’da Atamıza selam durmaya davet etti.
İşte Toplulukların yaptığı ortak açıklama:
Değerli Basın Mensupları,
Büyük Milletimiz,
Bizler, burada bulunan Atatürkçü Düşünce Toplulukları olarak bu açıklamayı Türkiye’nin bütün üniversitelerinden 95 üniversite topluluğu adına gerçekleştiriyoruz.
Vatanının birliğine ve bütünlüğüne duyulan sorumluluk Türk gençliğinin karakteridir. Bu karakter Genç Türklerden bu yana ülkemiz ne zaman ihtiyaç duysa içinde bulunduğumuz durumun imkân ve şeraitini düşünmeden mücadeleye atılmamızı sağlamıştır.
Türk gençliğinin bugünkü temsilcileri olarak bizler tarihte olduğu gibi bugünde görevimizin başındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ümidini bağladığı yerdeyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kendimizi tanıyoruz.
Barış Pınarı Harekatı’nda görevimizin başındayız. Terör örgütlerine ve onların efendilerine karşı verdiğimiz büyük mücadelede en öndeyiz. Kahraman Mehmetçiğiz, Türk polisiyiz. Fetullahçı Terör Örgütüne karşı ayaktayız. Geleceğimizi çalan, ülkemizi parçalamak isteyen, emeklerimizi yıllarca heba eden bu örgüte karşı mücadelede en öndeyiz.
Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın gücüyüz, yenilmez denilen emperyalizme meydan okuyoruz.
Sivas’ta Tıbbiyeli Hikmet’in kararlılığıyız, teslimiyete ve umutsuzluğa savaş açıyoruz.
Ankara’da Ömer Halisdemir’in cesaretiyiz, tek başımıza kalsak bile siperden fırlamaya hazırız.
10 KASIM YAS DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜDÜR!
Değerli yurttaşlar bu sene, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devrimci önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk’'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü.
Türk Gençliği olarak aziz hatırasının ve bıraktığı büyük mirasın sahibiyiz. Milletimizle omuz omuza onun yolunda yürüme kararlılığımızı bir kez daha bildiriyoruz. Çünkü Atatürk’ü anmak ve anlamak isteyenler yas tutup, diz dövemezler. Çünkü Atatürk mücadelenin, bağımsızlığın ve vatanseverliğin adıdır.
GENÇ MUSTAFA KEMALLER HAZIR
Bugün, ülkemizi dört bir yandan kuşatan emperyalist baskıya ve terör örgütlerine karşı görevimiz; Yeniden Mustafa Kemal Atatürk olmaktır! Atatürk gibi kararlı, Atatürk gibi sağlam durmaktır! Türk gençliği Atatürk’ten aldığı bayrağı ve emaneti yükseltme ve ilerletme göreviyle karşı karşıyadır. Genç Mustafa Kemaller olarak bizler hazırız ve milletimizin emrindeyiz. Türkiye’ye yönelik her türlü saldırıya karşı göğsümüzü siper etmekten çekinmeyeceğiz.
Her sene vurguladığımız gibi, 10 Kasım bir yas günü değil, bir mücadele günüdür.
Bu 10 Kasım, her seneden daha fazla mücadele günüdür.
Çünkü Türkiye bugün, O’nun en büyük mirası olan bağımsızlığı için savaşıyor.
Atamızın göz bebeği olan Mehmetçiğimiz, Türk istiklal ve Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa için Amerika’nın piyonu PKK-YPG terörünün üzerine kahramanca yürüyor.
Mustafa Kemal’in askerlerinin yönettiği Ordumuz, yedi düveli dize getiriyor.
Bu ateşten günlerde,
Atatürk’ün izinde olmak,
Diyarbakır’da evlatları için teröre karşı bayrak açan analarımızın yanında olmaktır.
Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorunu imha eden Mehmetçik olmaktır!
HEPİMİZ MEHMETÇİĞİZ, ATAMIZIN İZİNDEYİZ!
Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve Kulüpleri olarak,
Türkiye’nin dört bir yanından Diyarbakır’a, Analarımızın yanına gittik,
Türkiye’nin bütün illerinde cephede savaşan Mehmetçiğimize selam durduk,
Şimdi de 10 Kasım’da Atamızın huzurunda bir söz vereceğiz.
Bir an olsun O’nun yolundan dönmeyeceğiz.
Emperyalizme karşı milyonlarca Mehmetçik olacağız,
Türkiye’yi yeni zaferlere ulaştıracağız.
Türkiye’nin bütün üniversitelerinden 95 topluluk adına 10 Kasım’da Atamızı Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da hep birlikte anma kararımızı kamuoyuna açıklıyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanından kalkacak otobüslerle Ankara’ya gelecek olan binlerce Türk genciyle ve milletimizle birlikte 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 12.00’de Anadolu Meydanı’nda buluşarak Atamızın huzuruna Anıtkabir’e yürüyeceğiz.
Üniversitelerdeki bütün topluluk ve kulüpleri, bütün arkadaşlarımızı, tüm Türk milletini 10 Kasım Pazar günü bizimle birlikte yürümeye ve Atamıza selam durmaya davet ediyoruz.
Hepimiz Mehmetçiğiz, Atamızın izindeyiz!
T.C ÜNİVERSİTE TOPLULUKLARI adına,
İ. Göksu Nacar
Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı
İmzacı Üniversite Toplulukları:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Minber Dergisi
Çukurova Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Amasya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Ankara Üniversitesi Adımlar Dergisi
Ankara Üniversitesi Yokuş Dergisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dergi 101
Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kök Dergisi
ODTÜ Modelleme ve Similasyon Topluluğu
Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu
Bilkent Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Halkçı ve Bilimsel Sağlık Topluluğu
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu
Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu
Alanya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vazife Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Balıkesir Üniversitesi Mevzi Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ADK
Uludağ Üniversitesi BÜT
Uludağ Üniversitesi Bilim ve Düşünce Top
Denizli Pamukkale Üniversitesi Bol Bol Vitamin
Denizli Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Denizli Pamukkale Üniversitesi Pusula Dergisi
Trakya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Trakya Üniversitesi Sınır Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir Artı Bir Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fikir Kulübü
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaşam ve Spor Kulübü
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ADK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Anadolu Kültür ve Medeniyetleri Kulübü
Gaziantep Üniversitesi Durak Dergisi
Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Gaziantep Üniversitesi Düşünce ve Ütopya Topluluğu
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür ve Kitap Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Hürriyet Meydanı
İstanbul Üniversitesi Üç Sütun Dergisi
Marmara Üniversitesi Birinci Vazife Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Ferda Dergisi
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Atatürkçü Düşünce Kulübü
Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İTÜ BUTAK
İstanbul Üniversitesi Çapa Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ADK
İstinye ÜniversitesiAtatürkçü Düşünce Kulübü
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüs ADK
İstanbul Üniversitesi Halkçı Hukuk Kulübü
İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu
İstanbul Üsküdar Üniversitesi ADK
İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi ADK
İstanbul İstanbul Üniversitesi Mütalaa Dergisi
İstanbul İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Dergisi
İzmir Ege Üniversitesi Rota Dergisi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İstiklal Dergisi
İzmir Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Temel Bilimler Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu
Karabük Karabük Üniversitesi Lokomotif Dergisi
Karabük Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kayseri Erciyes Üniversitesi Hayalet Dergisi
Kayseri Erciyes Üniversitesi Düşünce, Tartışma ve Araştırma Kulübü
Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Öğüt
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Spartaküs
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi İstasyon
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü
Konya Selçuk Üniversitesi Kasaba
Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Konya Selçuk Üniversitesi Türk Tarihi ve Kültürü Kulübü
Konya Selçuk Üniversitesi Bilişim Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pano
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendishane Dergisi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Süzgeç Dergisi
Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ADK
Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ADK
Sakarya Sakarya Üniversitesi Çevrimiçi Dergisi
Sakarya Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dergi 108
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Yalova Yalova Üniversitesi Çınar Dergisi
Yalova Yalova Üniversitesi Atatürkçü Fikir Kulübü
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