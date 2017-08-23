"Avrupa'da olsaydı sınırları kapatırlardı"
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AB Bakanı: En tepeye Erdoğan'ı koymuşlar...

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB Bakanı olarak açık bir şekilde söylemek isterim, Avrupa'daki pek çok ülkede eğer bizim karşılaştığımız tehditlerin onda biri kadar tehditle karşılaşılsaydı emin olun çok daha sıkı önlemler alırlardı, hukuku askıya alırlardı, sınırları kapatırlardı." dedi. Ömer Çelik, "En tepeye Erdoğan düşmanlığını koymuşlar, Erdoğan düşmanlığının altına Türkiye düşmanlığını saklıyorlar." şeklinde konuştu.

AB Bakanı: En tepeye Erdoğan'ı koymuşlar...

Çelik, Ceyhan Ticaret Odasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,  Türkiye'nin siyasi gündemini doğru bir şekilde değerlendiremezlerse Türkiye'nin  ekonomik gündeminin de doğru bir şekilde yönetilmesinin söz konusu olmadığını  belirtti.
 
2002'den bu yana ülkede gerçekleşemez denilen bir çok şeyi  gerçekleştirdiklerini, bunda hükümetlerinin istikrarı sağlama konusundaki yüksek  performansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ve  başbakanlığı döneminde Türkiye'nin sorunlarının aşılmasına dönük reformlara  öncülük etmesininin etkili olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
 
"Bu dönemde önemsediğimiz konulardan bir tanesi özel sektör ve ticaret  odalarımızı Türkiye'nin yönetilmesinde Türkiye'nin ekonomik performansının  arttırılmasında daha büyük bir aktör haline getirmek oldu. Sadece devletin  liderlik ettiği kalkınma ve ilerleme modellerinin çok başarılı olmadığı görüldü.  Devlet reform yapacak, devlet ön açacak, hukuki alt yapıyı hazırlayacak,  entegrasyonu sağlayacak, şeffaf bir biçimde mali disiplin sağlanarak yola devam  edilecek."
 
Türkiye gündemi terörle mücadele
 
Çelik, Türkiye'nin önündeki en önemli gündemlerden bir tanesinin  terörle mücadele olduğunu bildirdi.
 
FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin üzerinden bir  yıl geçtiğini, bu bir yıl içerisinde hep beraber Türkiye'nin rotasını sağlam  tutmak, Türkiye'yi daha ileri ufuklara götürme konusunda çok büyük bir çaba,  gayret içerisinde olduklarına değinen Çelik, şu görüşlere yer verdi:
 
"Bütün bunlar bu ülkeyi geleceğe dönük vatan kılmak konusundaki  irademizin bir göstergesi. Bu süreç içerisinde sadece FETÖ değil PKK ve DEAŞ  terör örgütlerinin çok yoğun bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ama tek  vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak anlayışıyla ülkemizi büyütmek,  ülkemizin güvenliğini koruma konusunda çok önemli mesafeler elde ettik. AB Bakanı  olarak açık bir şekilde söylemek isterim, Avrupa'daki pek çok ülkede eğer bizim  karşılaştığımız tehditlerin onda biri kadar tehditle karşılaşılsaydı emin olun  çok daha sıkı önlemler alırlardı, hukuku askıya alırlardı, sınırları  kapatırlardı. Ama Türkiye bütün bu süreç içerisinde, bütün bu zorluklar  içerisinde özgürlüklerin dengesini sağlamaya gayret ediyor. Uluslararası hukukla  ilişkisine sağlam bir şekilde sürdürmeye devam ediyor ve en önemlisi de alınan  önlemlerden vatandaşımızın, tüccarımızın herhangi bir şekilde olumsuz negatif  etkilenmemesi için elden gelen gayret gösteriliyor."
 
OHAL ve ticaret
 
Bakan Çelik, uzun zamandır OHAL'in ticaret erbabına yönelik olumsuz  etkileri olduğuna dair propaganda yapıldığını ifade etti.
 
OHAL'in "ticaret" adı altında herhangi bir ülkenin, kentin  kaynaklarına FETÖ marifetiyle el koymuş, vatandaşları tehdit eden, vatandaşların  ticari faaliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışanlara  hukuk çerçevesinde etkisi olacağını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Bu, ülkenin milli güvenliği ile ilgilidir. Bu, esasında  gerçekten  kazanan insanlarımızın emeğinin korunması için de son derece önemlidir.  Önümüzdeki dönemde de tabi ki Türkiye'nin bu terör örgütleri ile mücadelesi devam  edecek. Biz, devlet olarak, hükümet, millet olarak FETÖ'nün devletin çeşitli  damarlarına sızmış, oralarda tıkanıklık oluşturmuş, kireçlenme yaratmış  faaliyetlerini temizleyemezsek kendimiz için güzel bir gelecekten bahsedemeyiz.  Türkiye'nin güzel bir geleceğe kavuşmasının birinci maddesi Türkiye'nin FETÖ ile  etkili bir şekilde mücadelesini sürdürmesidir. Mahkemeler devam ediyor. Biz de  Bakanlık olarak bazı mahkemelere müdahil olduk. Türkiye'nin milli egemenliğinin  kaldırılmak istenmesi, Türkiye'nin egemenliğinin bir takım yabancı odaklara  servis edilmek, devredilmek istenmesi hepimizi ilgilendiren bir durumdur. Bu  Türkiye'nin yaşadığı en büyük tehdittir, en büyük tehlikelerden bir tanesidir.  Bunun karşısında çok onurlu, çok vakarlı bir mücadele Cumhurbaşkanımız  liderliğinde verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. O yüzden bazı  propagandalara kanmamak lazım. Ceyhan'da da Türkiye'nin her yerinde de namuslu  ticaret erbabının korunması için, bunların üzerine musallat olmuş terör  tehtitinin ve FETÖ'nün çeşitli sektörler üzerinde oluşturmaya çalıştığı gölgenin  kaldırılması elzemdir."
 
IŞİD ve PKK
 
Çelik, bugünlerde bazı AB ülkeleri ile bir takım tartışmalar  yaşadıklarını anımsatarak, Türkiye'nin hiçbir müttefiki ile olumsuz bir ilişki  içerisinde olmak gibi bir arzusu olmadığına dikkati çekti.

Bakan Çelik, geçmiş dönemlerde bazı müttefiklerin terör konusunda  çifte standart yaklaşım sergilediğini aktardı.
 
PKK'nın çeşitli Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini, ekonomik olarak  güç kazanma, eleman devşirme şeklindeki faaliyetlerini uzun yıllardır  bildiklerini belirten Çelik, özellikle Almanya gibi ülkelerde çok ciddi bir  yapılanmanın olduğunu söyledi.
 
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından binlerce dosya kendilerine  teslim edilmiştir. Fakat henüz bu dosyalardan bir tanesine bile doğru düzgün  cevap verilememiştir. DEAŞ ile mücadele söz konusu olduğu zaman Türkiye'ye en  yüksek sesle çağrı yapanların, PKK söz konusu olduğu zaman sesiz sedasız bir  şekilde mazeret üretmeleri çifte standartın tipik bir örneğidir. Yakın zamanda  Türkiye'nin DEAŞ'e destek verdiği şeklinde bir kara propaganda yürütülüyordu.  Halbuki Türkiye DEAŞ'ı yıllar önce terör örgütü olarak ilan etmişti. Koalisyon  güçleri fiilen daha DEAŞ ile mücadeleye başlamadan önce Türkiye DEAŞ ile mücadele  ediyordu." ifadesini kullandı.
 
IŞİD Avrupa ve NATO sınırlarından sökülüp atıldı
 
Çelik, darbe girişiminden sonra bile Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Suriye'ye girip IŞİD'i ülke sınırlarından söküp attığına işaret etti.
 
"Türkiye'nin kendi sınırlarından DEAŞ'ı söküp atması aynı zamanda  DEAŞ'ın Avrupa sınırlarından ve NATO sınırlarından sökülüp atılmış olmasıdır"  diyen Çelik, şöyle devam etti:
 
"Bunu taktir  etmeleri, kıymetini bilmeleri gerekirken bunun tam tersi  bir üslupla Türkiye'nin bu şekilde suçlanması gibi bir süreci uzun müddet boyunca  yaşadık. Ama sonuç olarak görüldü ki 55 ülkenin DEAŞ ile mücadele etmekte  gösteremediği performansı Türkiye tek başına göstermiştir. Ve onu Türkiye  sınırlarından söküp attığı gibi Suriye'de de halklara zalimane şekilde davrandığı  bölgelerden de söküp atmıştır. Bu kara propaganda da Türkiye'nin sahada  gösterdiği gerçeklik sayesinde ortadan kalktı. Ama Türkiye burada bir başka bir  şey hatırlattı. Terör konusunda çifte standart olmaz. Terörle mücadele edeceksek  ilkeli bir şekilde edeceğiz. O zaman DEAŞ'ın bir diğer unsuru olan PKK, FETÖ ile  de aynı şekilde aynı hassasiyetle aynı performansla müttefiklerimizi mücadele  etmeye davet ediyoruz."
 
"Terör, terördür. Terörün A'sı, B'si, C'si olmaz"
 
Çelik, Türkiye'nin bir çifte standartla karşı karşıya kaldığını  belirterek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Mesela Türkiye'de DEAŞ bir saldırı gerçekleştirdiği zaman ve  insanlarımızı kaybettiğimiz zaman bazı Avrupa ülkelerinin önemli binalarına Türk  bayrağı yansıtıldı, Türkiye'ye 'dayanışma içerisindeyiz' denildi. Türkiye'ye  desteklerini gösterdiler. Ama Türkiye PKK saldırısına uğradığında ve PKK  saldırısı sonucu insanları kaybettiğimizde aynı müttefiklerimizin 'Biz Türkiye  ile dayanışma içerisindeyiz, PKK'ya karşı beraberce mücadele edeceğiz' diyerek  bayrağımızı o binalara yansıttığını görmedik. Neden DEAŞ saldırısında Türkiye ile  dayanışma için Türk bayrağını binalarına yansıtanlar, PKK saldırırken  insanlarımızı kaybettiğimizde aynı dayanışmayı göstermediler? İşte Türkiye'nin  itiraz ettiği, Türkiye'nin dünyanın dikkatine sunduğu çifte standart budur.  Terör, terördür. Terörün A'sı, B'si, C'si olmaz. Açık bir şekilde 'Evet biz bütün  terörü kınıyoruz' deyip de DEAŞ bir saldırı gerçekleştirdiği zaman bütün dünyayı  dayanışmaya çağıranların PKK, Türkiye Cumhuriyeti'nde, bir Avrupa devletinde,  NATO müttefikinde bu saldırıyı gerçekleştirdiği zaman sessiz kalmalarına itiraz  ediyoruz. Bu çelişkiye ve bu çifte standarta dikkat çekiyoruz. "
 
"Türkiye'nin kimseyle bir husumet İlişkisi yoktur"
 
Çelik, Avrupa'da bir toplantı için bulunduğu sırada bir gazeteci  kendisine "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları oluyor Avrupayla  ilgili. Bunun ilişkileri gerdiğini düşünmüyor musunuz?" diye soru sorduğunu  aktardı.
 
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şunları kaydetti:
 
"Ben de ona, 'Sayın Cumhurbaşkanın açıklamaları tek başına yapılmıyor.  Tam tersine sizin ülkelerinizden, sizin siyasetçiler, bazı başbakanlar, bakanlar  Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı haksız, hukuksuz, mesnetsiz açıklamalar yaptığı  zaman Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak devletimizin ve milletimizin hukukunu  korumak için bunlara cevap veriyor. Dolayısıyla siz açıklamaları bağlamından  koparıp değerlendiremezsiniz. O açıklamalar öncesinde sizin, ilişkileri  zedeleyen, ilişkilere zarar veren bu açıklamaların niçin yapıldığını sorgulamanız  gerekiyor.' Türkiye'nin kimseyle bir husumet İlişkisi yoktur. Biz dünyada  ekonominin daha çok büyümesini, serbest ticaretin artmasını, halklar arasındaki  sorunların diyalogla, daha çok diplomasiyle çözülmesini istiyoruz. Ama bizi DEAŞ  ile mücadeleye davet ederken kendileri PKK'yı, FETÖ'yü himaye edecek şekilde  pozisyon alırlarsa kuşkusuz bu çifte standartın altını çizeriz, çizmeye de devam  edeceğiz."
 
 Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleşen referanduma değinen Çelik, şöyle  devam etti:
 
 "Şimdi Türkiye'de 16 Nisan'da referandum gerçekleştikten sonra  vatandaşlarımız hür tercihleriyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay  vermişlerdir. Vatandaşlarımızın onay verdiği bir konuyu hiçbir iradenin  sorgulaması, açık bir referandum, halk oylaması sonucunda ortaya çıkmış sonucu  hiçbir iradenin sorgulaması söz konusu olamaz. Ne yapıyorlar, diyorlar ki 'Türk  halkının yüzde 50'si buna onay vermedi biz o yüzde 49 ile dayanışma  içerisindeyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, Avrupa Birliğine üyelik istiyorlar.'  Bir kere bu yaptıkları analiz baştan aşağı yanlış. Yüzde 51'i  Avrupa Birliği  karşıtı, yüzde 49'u Avrupa Birliği yanlısı gibi göstermeleri Türkiye'yi hiç  tanımadıklarını gösteriyor. İkincisi 16 Nisan referandumunda evet oyu veren yüzde  51'i otoriter, kalan yüzde 49'u demokrat göstermek şeklindeki yaklaşımları  kendilerinin Türkiye'yi kutuplaştırması, Türkiye'yi bölmek için ne kadar özensiz  bir üslup kullandıklarını gösteriyor.
 
Sürekli olarak şunu söylüyorlar; 'Efendim yüzde 51 ile yüzde 49  rakamları birbirine çok yakın, Türkiye ortadan ikiye bölündü.' Bana söyler  misiniz brexit oylaması hemen hemen benzer bir oylamayla sonuçlandı. Avrupa'daki  pek çok seçim hemen hemen 50 küsur ile 49 küsur arasında gerçekleşiyor. Avrupa'da  bu sonuçlar ortaya çıktığı zaman niye kutuplaşma demiyor. Bu, siyasetin  kalitesini gösteren, siyasi rekabetin kalitesini gösteren bir unsur olarak ele  alınıyor ama Türkiye söz konusu olduğu zaman kutuplaşmadan bahsediyorlar. Üstelik  Türkiye söz konusu olduğu zaman yüzde 51'i dışlayarak yüzde 49'u ele almak gibi  milletimizin hiçbir ferdinin, hiçbir grubunun, hiçbir siyasi partinin kabul  etmemesi gereken, milletimizin hiçbir ferdinin kabul etmeyeceği bir yaklaşımla  Türkiye'yi kutuplaştırmaya çalışan, milletimizi iki parça halinde ele almaya  çalışan özensiz bir uslup kullanıyorlar. Bunların hepsinin ne manaya geldiğini  biliyoruz. Avrupa'da yükselen ırkçılıkla, nefret suçlarıyla, islamofobiyle  yeterli şekilde mücadele edemeyen, Avrupa'da yükselen ekonomik krizle yeterli  kadar mücadele edemeyenler Avrupa'nın içine düştüğü krizi Türkiye'ye yansıtmaya  çalışıyorlar."
 
"En tepeye Erdoğan ve Erdoğan düşmanlığını koymuşlar"
 
Bir siyasi matruşkanın olduğuna dikkati çeken Çelik,  "En tepeye  Erdoğan düşmanlığını koymuşlar, Erdoğan düşmanlığının altına Türkiye düşmanlığını  saklıyorlar. Türkiye düşmanlığının altına İslam düşmanlığını saklıyorlar. Onun  altında anti semitizm, onun altında nefret, göçmen düşmanlığı, onun altında  aslında evrensel değerlere, hukuka, demokrasiye, insan haklarına düşmanlık var.  Aşırı sağcıların ortaya çıkardığı bu siyasi matruşkayı, denklemi maalesef merkez  sağ ve merkez soldaki siyasetçiler iyi değerlendiremediler, bu tuzağa düştüler.  Şimdi bununla hep beraber mücadele etmek durumundayız." diye konuştu.
 
Son zamanlarda Almanya'dan yapılan açıklamaları anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Nitekim son zamanlarda Almanya'dan yapılan açıklamaların, hiçbir  şekilde haklı bir temele dayandığını düşünmüyoruz. Şundan bahsediyor mesela  Almanya Dış İşleri Bakanı, esasında bu söylediğinin doğru olmadığını en iyi  bilecek kişi, Almanya Dış İşleri Bakanı'dır. Türkiye'yi çok iyi tanır, bizleri  çok iyi tanır, biz de kendisini çok iyi tanırız. Diyor ki 'Türkiye'de özellikle  Alman vatandaşları tutuklanır.' Bunun doğru olmadığını, bunun kara bir propaganda  olduğunu, kendisinin kurduğu bu cümlenin doğru olmadığını en iyi bilecek kişi  Sigmar Gabriel'dir. Türkiye'yi tanır, bizleri çok iyi tanır. Türkiye'de bu kadar  Alman turisti, kendimizden bir parça sayarak ağırlarken ve bundan büyük bir  memnuniyet duyarken, Türkiye'de pek çok Alman vatandaşı, Antalya'ya, Türkiye'nin  değişik yerlerine yerleşmiştir ve bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız.  Dolayısıyla Türklerler Almanlar arasında herhangi bir problem yoktur. Sigmar  Gabriel gibilerinin sürekli olarak sanki Türklerin Almanlara karşı bir husumeti  varmış gibi, kendi siyasi propagandasının bir parçası haline getirmek için bu  şekilde yanlış cümleler kurması Türkiye Almanya arasındaki tarihsel derinliğe  yakışmıyor. Biz kendilerini söyledik, Türkiye'nin demokrasisinin, Türkiye'nin  hukuk devletinin bu şekilde hırpalanmasına göz yummayız. Hiçbir şekilde bunları  doğru bulmayız. Türkiye'nin değerlerine saygı istiyoruz. Nasıl ki kendi  değerlerine saygı istiyorlarsa biz de Türkiye'nin değerlerine saygı istiyoruz.  Hiç kimseye hangi millete ait olduğuna bakılarak bir kovuşturma yapılmıyor. Ama  kendileri hukuk devletiyse Türkiye'de hukuk devletidir, Türkiye'deki hukuk  teamüllerine saygı göstermek durumundadırlar."
 
Bakan Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı kırmızı  çizgidir" ifadesini kullanarak, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı hakkında, cumhurbaşkanı  hakkında saygılı bir dil kullanacaklar. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin  birliğini, bütünlüğünü temsil etmektedir, ona karşı özenli olmayan bir dil  kullanılması, saygısızlık yapılması Türk milleti ve devletine karşı saygısızlık  anlamına gelir ve buna hiçbir vatandaşımız müsaade etmez. Dolayısıyla yaptıkları  şeyin farkına varsınlar. Sayın Merkel'in güzel bir ifadesi vardı, 'Birbirimiz  hakkında konuşmayalım, birbirimizle konuşalım' diye. Biz Alman siyasetçileri ve  Sayın Merkel'i, Merkel'in söylediği bu cümleye davet ediyoruz. Sonra otururuz,  sorunlarımızı konuşuruz, çözüm yolu buluruz. Bakan arkadaşlarımız muhataplarıyla  görüşüyorlar ve bu görüşmelerde son derece ortak noktalar buluyorlar. Yakın  zamanda İçişleri, Adalet bakanlarımız sorunlarla ilgili görüşmeler yaptılar ve bu  görüşmelerde son derece verimli, yapıcı ilişkiler oldu."
 
 "Türkiye Avrupa'da misafir değildir"
 
Türkiye'nin, kendi milli çıkarları açısından AB'ye üye olmak  istediğinin altını çizen Ömer Çelik,  AB'ye üyeliğin Türkiye için bir devlet  stratejisi olduğunu vurguladı. Çelik, şöyle konuştu:
 
"Ama burada objektif, hakkaniyete dayanan bir ilişki olmalıdır. AB'nin  diğer ülkelere başka standartlar koyması, Türkiye'ye başka standartlar koyması  gibi Türkiye'ye özel bir yaklaşımı kabul etmeyiz. Türkiye Avrupa'da misafir  değildir. Biz, bir Avrupa devletiyiz ve Avrupa'da ev sahibiyiz. Şimdi yine benim  muhatap olduğum genişlemeden sorumlu komiser, ne zaman Türkiye'ye ile bir AB  ülkesi arasında bir kriz çıksa derhal Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin zarar  görmesi için bir misyon edinmiş biri olarak çıkar ve konuşmaya başlar. Şimdi yine  bugünlerde çıkmış konuşmuş. Açık olarak şunu söylüyorum; Genişlemeden sorumlu  komiserliğin AB misyonuna, bu kadar aykırı hareket ettiğini, son 15 sene  içerisinde hiç görmedim. Genişlemeden sorumlu komiserin başarısı neyle ölçülür,  genişleme perspektifini zinde tutmasıyla ölçülür. Fakat söz konusu komiser, ne  Türkiye ile olan perspektif konusunda ilkeli bir tutum takınabiliyor ne  Balkanlardaki genişleme perspektifi konusunda ilkeli bir tutum takınabiliyor.  Genişlemeden sorumlu komiserin AB, Avrupa Komisyonu içerisinde herhangi bir  misyon üretmekten çok, tüm mesaisini Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini nasıl  bozarım ve bunu bu şekilde bozarak nasıl sonuca ulaştırırım gibisinden Avusturya  Dışişleri Bakanı'nın ajandasını takip eder şekilde işlev göstermesi de son derece  yanlıştır. Avrupa Komisyonundaki bir görevlinin görevi, Avrupa Komisyonunun  ilkelerine ve siyasetine göre davranmaktır. Avrupa Komisyonunun genişlemeden  sorumlu komiseri olarak bir etiket kullanıp, bunun arkasından Avusturya Dışişleri  Bakanı'nın yardımcısı gibi bir ajanda üretmek maalesef o makamda görülmüş en  büyük yanlışlardan birisi olarak faaliyetini sürdürmekte."
 
"Aramızdaki sorunları beraberce konuşarak çözelim"
 
Çelik, en son göçmen krizinin çözülmesinde olduğu gibi Türkiye ile  AB'nin bir araya geldiği zaman ne kadar büyük problemlere, ne kadar güçlü  çözümler ortaya koyabildiğinin net bir şekilde görüldüğünü belirtti.
 
AB Bakanı Çelik, şunları kaydetti:
 
"Dolayısıyla Türkiye, AB ilişkisinin güçlenmesi demek küresel barışa  daha çok katkı sağlamak demektir, küresel serbest ticaretin daha çok güçlenmesi  demektir. Ama siz tutup da Türkiye ile Almanya arasındaki bir tartışmayı, Almanya  Avrupa Komisyonuna talimat verir şekilde, Türkiye ile AB arasında yürüyen ve  tamamen teknik bir süreç olan gümrük birliği ilişkisini durdurma, askıya alma ya  da sabote etme şeklinde devreye girerse, o zaman tüm hatlar karışır. O zaman bazı  Avrupa Birliği karşıtlarının " AB diye birşey yok, sadece Almanya'nın patronajı  var" dediği o sakıncalı eleştirilerin merkezine yerleşirsiniz. Dolayısıyla  Almanya'daki siyasetçilerin de Türkiye Almanya arasındaki, ilişkinin tarihsel  derinliğine uygun özenli bir dil kullanması gerekir. Özellikle de konjonktürel  siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmemelidir ekonomik ilişkiler.  Ekonomik ilişkiler her zaman siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. 'Biz  Türkiye'nin canını yakarız, bu şekilde Erdoğan'a zarar veririz, AK Parti'ye zarar  veririz' gibisinden yaklaşımlar sadece AK Parti seçmeni tarafından değil,  milletimizin tamamı tarafından olumsuz karşılanacaktır.
 
Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Türkiye'yi ayrı değerlendirmek gibi ya da  Türkiye'de yüzde 51 ve 49'u ayrı değerlendirmek gibi ya da Türkiye hükümetiyle  Türkiye vatandaşlarının bir kısmı arasında dış politika konularında bir ayrışma  sağlayarak ayrı yöne yönelmelerini sağlamak gibisinden bir takım, maalesef  herkesin gördüğü, açıkça deşifre olmuş bir takım politikaları hayata  geçirebileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin olgunluğunun, devletimizin  derinliğini, büyüklüğünün, milletimizin sahip olduğu tarihsel tecrübenin farkında  değiller. Biz bir kere daha herkese olgun bir şekilde ilişkileri sürdürmek,  siyasi sorunların çözümü için siyaset, diplomasi kanallarını etkin bir şekilde  devreye sokmak, ilişkilerin daha çok gelişmesine imza atmak, serbest ticareti  daha çok büyütmek Türkiye AB ilişkilerini daha güçlü hale getirmek için daha çok  gayret etmek konusundaki çabamızın, gayretimizin, arzumunuz altını çizerek  sesleniyoruz. Aramızdaki sorunları beraberce konuşarak çözelim. Diplomasi  siyaseti bunun için üretilmiştir, bu ilişkilerin tarihsel derinliğine zarar  vermeyelim.
 
Bizden sonraki nesillerin zarar göreceği bir takım işlere imza  atılmasın ve özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri İkinci Dünya Savaşı öncesi ve  yaşanan tecrübelerden ders çıkararak Avrupa'da ırkçılığın, İslamofobinin Türkiye  düşmanlığının yükselmesine karşı gündelik siyasetin dışına çıkacak tutumlar  geliştirebilsinler. Eğer bu geliştirilemezse o günlerden ders alınmamış demektir.  Dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, daha çok diplomasi, daha çok barıştır, serbest  ticaretin daha çok gelişmesidir, halklar arasında daha çok diyalogdur.  Dolayısıyla biz ülkemizi ziyaret eden Alman, İngiliz, Rus vatandaşlarına her  zamanki Türk misafirperverliğini göstermeye devam edeceğiz, onlara her zaman  ikinci evinize hoş geldiniz demeye devam edeceğiz. Siyasi tutumumuzu da buna göre  şekillendireceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #ab #türkiye #fetö #pkk #ışid #terörle mücadele #avrupa #ohal #erdoğan #Ömer Çelik
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