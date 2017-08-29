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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye AB'den ‘büyük adımlarla' uzaklaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ‘büyük adımlarla' uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye AB'den ‘büyük adımlarla' uzaklaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ‘büyük adımlarla' uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor…

Etiketler; #Juncker #türkiye #ab #ab komisyonu #Jean-Claude Juncker
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