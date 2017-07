ABD Başkanı Trump'a, Twitter'da insanları engellediği için Kolombiya Üniversitesi tarafından dava açıldı.

Kolombiya Üniversitesi'ndeki Knight First Amendment Institute, Başkan Trump'ı Twitter kullanıcılarını engelleme konusunda uyardı. Konuşma özgürlüğü organizasyonu geçtiğimiz ay başkana gönderdiği bir mektupta, Twitter'ın bir Başkan tarafından kullanıldığı zaman bir şehir konseyi veya okul yönetim toplantısı gibi "belirlenmiş kamusal forum(konuşma alanı)" olarak çalıştığını söylemekteydi.



Bu yüzden de kişilerin tweet'lerle dalga geçmeleri veya eleştirmeleri yüzünden engellenmelerinin, İlk Değişiklik haklarının başkan tarafından ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilmekte. Her ne kadar mektupta açık bir şekilde dava sözü verilmiş olmasa da, ortada bulunan ima oldukça açık bir şekilde görülebilmekteydi.



Şimdi de aynı enstitü davayı açmış durumda ve davada Başkan Trump ile "iletişim ekibinin @readlDonaldTrump Twitter hesabında kişileri başkanı veya poliçelerini eleştirmek sebebiyle engelleyerek İlk Değişiklik'i ihlal ettiği" belirtilmekte.



New York'un Güney Bölgesi'nde açılan dava, Başkan veya ekibi tarafından engellenen yedi kişi adına açılmış durumda ve engellerin, kişilerin başkanın tweetlerini okumalarını, cevap vermelerini veya tartışmalara katılmalarını engellediğini doğrulamakta.



Dava isteği, mahkemenin bu engelleri anayasaya aykırı olarak belirtmesini ve Beyaz Saray'ın belirtilen kişilere tekrar erişim sağlamasının emredilmesini istemekte. Hesabın bir "kamuya açık alan" olduğu savının yanı sıra dava aynı zamanda, kişilerin tazminat hakları olduğunu da söylüyor.



Knight Institute avukatı Katie Fallow yaptığı açıklamada "Beyaz saray bir kamusal forumu bir eko odasına dönüştürüyor. (Beyaz Saray'ın) hareketler, engellenen kişilerin haklarını ve engellenmeyen ancak artık aykırı görüşlerden arınmış bir foruma katılan kişilerin haklarını ihlal ediyor" cümlelerini kuruyor.