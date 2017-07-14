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ABD Başkonsolosluğu bahçesine atlayarak giren kişi gözaltına alındı

ABD İstanbul Başkonsolosluğuna girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin üzerinde herhangi bir bıçak ya da silah bulunmazken, ilk ifadesinde, "Yolumu kaybettim" dediği öğrenildi

ABD Başkonsolosluğu bahçesine atlayarak giren kişi gözaltına alındı

İstanbul İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğuna girmeye çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 45 yaşında Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan bir erkek kişi, ABD'ye sığınma talebiyle konsolosluğa geldiği ve bariyerlerin üzerinden atlayarak içeriye girmeye çalıştı.

Gözaltına alınan şahsın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, ABD İstanbul Başkonsolosluğu da Twitter'dan vatandaşlarını uyaran bir mesaj yayınladı.

Mesajda, güvenlik ihlali nedeniyle başkonsolosluk binasından uzak durulması istendi.

İLK İFADESİ BELLİ OLDU

Üzerinden herhangi bir bıçak ya da silah bulunmayan şahsın, "Yolumu kaybettim" dediği öğrenildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #ABD Başkonsolosluğu #gözaltı #istanbul
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