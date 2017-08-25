Zekai Aksakallı'nın acı günü
Zekai Aksakallı'nın acı günü
Yeni KHK ile iki belde ilçe yapıldı
Yeni KHK ile iki belde ilçe yapıldı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti
Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı
Rus büyükelçinin ölüm nedenini açıkladı

ABD Büyükelçiliği kaynakları: Adil Öksüz'ün telefonu ile ilgili detay veremeyiz

ABD Büyükelçiliği kaynaklarından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Adil Öksüz ile ilgili "ABD o numarayı nereden biliyor" sorusuna yanıt geldi

ABD Büyükelçiliği kaynakları: Adil Öksüz'ün telefonu ile ilgili detay veremeyiz

ABD Büyükelçiliği kaynakları, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ABD Başkonsolosluğu’na yönelttiği; FETÖ firarisi Adil Öksüz ile ilgili soruya yanıt verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Öksüz’ün üzerine kayıtlı 2 hat olduğunu belirterek, “Hatlardan biri Öksüz tarafından kullanılıyor. Diğer hat fiilen Öksüz tarafından kullanılmıyor. ABD Konsolosluğu’ndan yapılan arama, fiilen kullandığı telefondan yapılan arama. ABD Konsolosluğu fiilen kullanılan bu numarayı nereden biliyor? Bunun açıklığa kavuşması lazım” açıklamasını yapmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’li kaynaklar,  “ABD yasaları, bizim, bireysel vize konularıyla ilgili konuşmamızı ciddi ölçüde kısıtlıyor. Ancak ABD’li ve Türk yetkililer, terörle mücadele ve cezai soruşturmalar ile ilgili yakın bir işbirliği yapmaktadır. Bunun detaylarını açıkça konuşmamız mümkün değil” dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #adil öksüz #bekir bozdağ #türkiye #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Greiner bu kez Türk şirketin tamamını satın aldı
Sonraki Haber
ABD Büyükelçiliği kaynakları: Adil Öksüz'ün telefonu ile ilgili detay veremeyiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.