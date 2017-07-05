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ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili açıklama

ABD elçiliği: (Yeni MİT TIR'ları iddianamesi) Savcılık bizden bilgi istemedi.

ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları iddianamesiyle ilgili açıklama

ABD elçiliğinden MİT TIR'larıyla ilgili açıklama geldi. Elçilik "savcılık bizden bilgi istemedi, iddiayı destekleyecek bilgi yok" dedi

Elçilikten yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.

BELGELER PAYLAŞILDI

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına Savcılıktan elçiliğe jet yanıt geldi. Açıklamada, "Yazıyı 30 haziran'da gönderdik" denildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca aşağıdaki belgeleri paylaştı:




Kaynak: DHA
Etiketler; #mit #abd
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