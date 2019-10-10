ABD'de Rıza Sarraf iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rıza Sarraf davasının düşürülmesini istediği iddia edildi.



Haber, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'de yer aldı.



Habere göre; Trump'ın Adalet Bakanlığını ikna etmeye çalıştığı, bunun için Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a baskı yaptığı öne sürüldü.



Diğer yandan haber, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi de gündeme getirdi. Sarraf'ın serbest bırakılması için Erdoğan'ın Trump'tan talepte bulunduğu, Amerika Başkanı'nın da bu istek doğrultusunda adım attığı iddialar arasında yer aldı.

ulusal.com.tr