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ABD'deki Türkler, FETÖ elebaşı için imza kampanyası başlattı

ABD'de yaşayan Türkler, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın fotoğrafı internet sitesinde imza kampanyası başlattı.

ABD'deki Türkler, FETÖ elebaşı için imza kampanyası başlattı

ABD'de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe  girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah  Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın fotoğrafı internet sitesinde imza kampanyası  başlattığı bildirildi. 
 
ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade  Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.
 
Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza  kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve  darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.



"Türk milleti demokrasiyi savundu"
 
Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de  yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi  savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması  tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.
 
O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in  iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde)  hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin  Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi.
 
İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe"  (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #fetö #Beyaz Saray
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