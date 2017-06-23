ABD'den, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili endişe duyuyoruz" açıklaması geldi. Berberoğlu ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert “Türk hükümetinin giderek artan biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin edişe duyduğunu söyledi.



”ENDİŞE DUYUYORUZ: Hapse atılan muhalif politikacı ile ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolayısı ile bu konuda söyleyecek çok yeni bir şey yok. Ancak gördüklerimiz, Türk hükümeti yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz."



Gazetecilerin hapse atılması ve ifade özgürlüğüyle ilgili Türk hükümetiyle konuştuklarını söyleyen Nauert “ABD, demokrasiyi güçlendiren ve korunması gereken bu özgürlükleri Türkiye'de de başka ülkelerde de teşvik etmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.



Sözcü Nauert’ün gündeminde, Amerika’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları hakkında çıkartılan tutuklama kararı da vardı. Korumalardan herhangi birinin ABD'ye giriş yapıp yapmadığı sorusuna yanıt veren Sözcü "Hayır, sanmıyorum, farkında değilim" ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin “Erdoğan, İstanbul'daki Ayasofya Kilisesini camiye çevirmek istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da yanıt verdi ABD Sözcüsü. “Türk Hükümeti'nin, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korumasını istiyoruz" diye konuştu.



ulusal.com.tr