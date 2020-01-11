ABD'den İran'a yaptırım kararı
İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından beklenen yaptırımlar açıklandı. Listede İran'ın üst düzey yetkilileri de var.
GÜNDEM 11.01.2020, 16:07
ABD Başkanı Donald Trump Irak'taki iki üsse yapılan saldırılardan sonra yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı.
Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında yaptırım kararlarını Hazine Bakanı aktardı.
Mnuchin, ilave yaptırımların hedefinin Abd üslerine yapılan füze saldırısıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerinin olduğunu söyledi.
ulusal.com.tr
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