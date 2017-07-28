Amerika Suriye'deki kara gücü terör örgütü PKK/PYD'ye askeri sevkiyata devam ediyor. Son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplam 180 tır mühimmat Rakka'nın kuzeyindeki teröristlere gönderildi.

Amerika terör örgütü PYD'ye tırlarla silah göndermeye devam ediyor.



Son bir haftada 180 tır askeri araç gereç ve mühimmat Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.



22 Temmuz'da 100 tır bölgeye gönderilmişti. Bunlara 80 tır daha eklendi. Araçların geçişi de böyle görüntülendi. Konvoyda, üstü kapalı tırlar, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar dikkati çekti.



Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki kara gücü PYD'ye 5 Haziran'dan bu yana ise tam 629 tır ile silah teslimatı yaptı.



Rakka'nın kuzeyindeki teröristlere verilen silahlar arasında 12 bin kalaşnikof, 6 bin makineli ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin de Amerikan yapımı tanksavar bulunuyor.



Türkiye'de ise teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Aydın'ın Didim İlçesi'nde, polisin PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1'i İngiliz, 2'si Bulgar 3 kişi, yakalandı.



Gözaltına alınanlardan biri serbest bırakılırken, Bulgaristan ve İngiltere vatandaşı 2 kişi, adliyeye sevk edildi.



ulusal.com.tr