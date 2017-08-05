Suriye'de terör örgütü PKK'yı adım adım ordulaştıran Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye karşı büyük bir psikolojik savaş hazırlığında. Şam kaynakları, Türkiye'yi terör örgütleriyle ilişkili gösteren basın kampanyasının gündemde olduğunu açıkladı. ABD'nin hedefi; Türkiye'yi Afrin'den uzak tutarak terör örgütü YPG'ye koruma sağlamak...

Türkiye ile Amerika arasındaki Suriye ayrılığı her geçen gün derinleşiyor. PKK'ya yüzlerce tır silah veren ABD, şimdi de Türkiye'ye karşı psikolojik savaş hazırlığında. Pentagon, YPG terör örgütünü Türkiye'den korumak için, "Türkiye, El Kaide ve Nusra örgüüne destek oluyor" temalı bir kampanya için çalışıyor.



Şam'dan Aydınlık gazetesine bilgi veren kaynaklar, "Türkiye, el Nusra terör örgütüne destek veren ülke" içerikli görüntülerin Arap basınına servis edildiğini açıkladı. Kaynaklar Esad yönetimini destekleyem medyanın, "Amerika'nın işine yarar" endişesi ile bu görüntüleri kullanmadığını belirtti.



Türkiye-ABD gerilimi iki gün önce Habertük'ten Serdar Turgut'un köşesinde de ele alınmıştı. Gazeteci Turgut, ABD istihbarat birimlerinin Türkiye aleyhine bir operasyon için düğmeye bastığını yazmıştı:



"TERÖRE DESTEK SUÇLAMASI: Suriye sahasında YPG militanlarına verilen talimatta yakalanan her cihat bağlantılı kişiden Türkiye aleyhine bilgi toplanmasını ve bunların görüntülenmesini istemiş. NSA ise dinleme kayıtlarıyla destek veriyor bu çabaya. Özel kuvvetler de Kürt sevgisi yüzünden neredeyse kör olmuş durumda. Anlayacağınız, tüm ulusal güvenlik birimleri, Türkiye’yi teröre destek veren devlet konumunda göstermek için faaliyet gösteriyor."



Suriye'de ABD-Türkiye geriliminin temel nedeni terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yapılan yardımlar. ABD'nin adım adım YPG'yi ordulaştırması Ankara'nın tepkisini çekiyor.



Türkiye bu gidişi durdrumak için Afrin'deki PKK kantonuna operasyon yapması seçenekler arasında. ABD Türkiye'nin olası operasyonuna medya üzerinden psikolojik bir yanıt verme arayışında...



Trump'ın terör örgütü IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'un Türkiye'yi El Nusra konusunda suçlaması bu operasyonun ilk aşaması olarak görülüyor.



ulusal.com.tr