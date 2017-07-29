Amerika, Türkiye'yi terör örgütü El Kaide'ye destek vermek ile tehdit etti. Açıklamayı Amerika Başkanı Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk yaptı. McGurk, "El Kaide Türkiye'nin yanı başında. Militanlar paraşütle inmiyor. Ortaklarımız militanlar bölgeye girerken yüzünü başka tarafa çeviriyor" dedi.

Amerika, Türkiye'yi El Kaide'ye destek vermekle suçladı.



Açıklamayı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede özel temsilcisi Brett McGurk yaptı.



Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dair konuşan McGurk, Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı.



"İDLİB'E NASIL GİRİYORLAR?: El Kaide liderleri İdlib'e nasıl giriyor? Paraşütçü askerler değil. Orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. ABD olarak El Kaide varlığına çok odaklanmış durumdayız. Bazı ortaklarımızın yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir."



IŞİD'İN kontrolündeki Azez-Cerablus hattındaki sınırın kapatıldığını anımsatan McGurk, bunun İdlib'de de yapılması gerektiğini belirtti.



"TÜRKLER'LE GÖRÜŞECEĞİZ: Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türkler'le çok yakından görüşeceğiz. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kapattıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib’de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu IŞİD’den farklı bir sorun ama büyük bir sorun ve terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele."



“Trump Yönetimi’nin Terörle Mücadele Politikasının Değerlendirmesi” başlıklı panelin sonunda bir gazeteci McGurk'a, "İdlib’deki El Kaide varlığından Türkiye'yi mi suçluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. McGurk, da "Bu sorunla mücadelede Türkiye’yle birlikte çok yakın çalışmalıyız" yanıtını verdi.



ulusal.com.tr