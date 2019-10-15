ABD'den Türkiye'ye yaptırım! Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez listede

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı'nın açıklamasında yaptırımların başta, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili görevde veya emekli Türk Devleti görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca mayıs ayında düşürülen çelik gümrük vergileri tekrar yüzde 50 oranında artırılarak eski seviyesine çekilecek.

Türkiye ile ABD arasında Ticaret Bakanlıkları nezdinde gerçekleşen yıllık ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltmek için süren müzakereler sonlandırılacak.

Açıklamada ayrıca kararnamenin Birleşik Devletler'e; insan hakları ihlalleri, delil karartma, yerinden edilmiş kişilerin eve dönmesini engelleme, sığınmacıları geri dönmeye zorlama veya Suriye'deki istikrarı, güvenliği, barışı tehdit etme gibi durumlarda daha güçlü ek yaptırımlar uygulama yetkisi verir denildi.

ABD Başkanı'nın açıklamasında Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiği iddia edildi. Türkiye'nin hamlelerinin insani krizi tetiklediği öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini hedef aldı. Açıklamada; "Türk liderleri bu tehlikeli ve yok edici yolda yürümeye devam ederse Türkiye'nin ekonomisini seri bir şekilde yok edeceğim" denildi.

Açıklamanın ardından ilk yaptırım kararları ABD yetkilileri tarafından duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Türkiye'nin ABD ile Suriye konusunda müzakere etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye geleceğini ve Türkiye'ye Suriye'de ateşkes için görüşmelere başlaması mesajını vereceğini açıkladı.

Pence açıklanan yaptırımların Türkiye operasyonu bitirinceye kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Pence açıklamasında Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü telefonda görüştüğünü de bildirdi.

ulusal.com.tr